Порошенко в интервью Bloomberg: НАТО - единственный эффективный по безопасности механизм в мире

17.01.2017, 15:35

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg отметил, что мир нуждается в Североатлантическом Альянсе.

"Когда Россия аннексировала Крым и начала агрессию на Востоке моей страны, Россия полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете безопасности ООН. И НАТО осталось единственным эффективным механизмов безопасности в мире", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Альянс важен не только для стран-членов, но и для глобальной безопасности.

Инф. официального сайта Президента Украины.