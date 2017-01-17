Порошенко: Мы договорились расширить сотрудничество с Китаем

17.01.2017, 15:40

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg рассказал о результатах встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином.

"Сегодня мы встречались с лидером Китая для обсуждения развития нашего сотрудничества с Китаем, включая проведение заседания торгово-экономической комиссии, которое должно состояться в первой половине 'этого года, а также согласовали практические шаги для расширения сотрудничества между Украиной и Китаем", - сообщил глава государства.

Президент подчеркнул: "Уверен, что нет другой альтернативы тому, что мир должен способствовать экономическому росту".

Инф. официального сайта Президента Украины.