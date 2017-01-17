Путин назвал авторов доклада о компромате на Трампа "хуже проституток"

17.01.2017, 16:20

Президент России Владимир Путин назвал сообщения о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа "очевидной фальшивкой и бредом". По мнению Путина, авторы этих сообщений "хуже проституток".

По словам российского Президента, он не знаком с Трампом и никогда с ним не встречался, поэтому у него нет причин ни защищать его, ни нападать на него. Он также напомнил, что в Россию Трамп приезжал задолго до того, как решил баллотироваться в Президенты.

"Это был просто бизнесмен, один из самых богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно нет, это просто полный бред", - сказал Путин, комментируя сообщения о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа.

Российский Президент также усомнился в том, что Трамп действительно мог приглашать в свой номер в российской гостинице проституток, как утверждают сторонники версии о наличии у России компромата на избранного Президента.

"Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", - сказал Путин.

По мнению российского Президента, в США, несмотря на завершение выборов, продолжается острая политическая борьба, участники которой, по словам Путина, хотят подорвать легитимность избранного Президента и помешать ему выполнять предвыборные обещания.

"Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", - считает Путин, добавив, что проституция - "безобразное социальное явление", но авторы сообщений о компромате на Трампа еще "хуже проституток".

Про самих московских проституток Путин сказал, что они "лучшие в мире".

Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в ноябре прошлого года выиграл президентские выборы, опередив кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Его инаугурация запланирована на 20 января.

Трампа называли пророссийским кандидатом, а одним из его предвыборных обещания было налаживание отношений США с Россией, которые резко ухудшились после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

Представители Демократической партии неоднократно критиковали Трампа за такую позицию. Кроме того, американские спецслужбы обращали внимание на то, что в ход предвыборной кампании вмешивались хакеры. По мнению специалистов, эти хакеры действовали из России и в интересах Трампа.

На прошлой неделе американские СМИ опубликовали доклад, предположительно составленный по заказу частной фирмы бывшим сотрудником британской разведки. В нем говорилось, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа, полученный во время его визита в Россию.

Автор документа утверждал, что, приехав в Россию еще до своего решения баллотироваться в Президенты, Трамп приглашал к себе в номер проституток, а российские спецслужбы это засняли. Никаких доказательств в поддержку этой версии в документе не было.

Кроме того, после публикации доклада выяснилось, что как минимум эта сцена, описанная в докладе, была ранее придумана и опубликована пользователем анонимного интернет-сервиса 4chan. Некоторые нестыковки обнаружились и в других частях доклада. Об этом сообщает ВВС.