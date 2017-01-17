Эстония и Литва подписали с США соглашения об оборонном сотрудничестве

17.01.2017, 16:25

Эстония и США сегодня, 17 января, подписали в Таллине соглашение о правовом статусе американских военнослужащих и членов их семей в балтийском государстве. Договор о двустороннем оборонном сотрудничестве подписали министр обороны Эстонии Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл.

"Договор является частью той тесной работы, которую мы проводим с США, чтобы восточная граница НАТО была защищена и мир в этом регионе обеспечен", - заявил на церемонии подписания документа министр обороны Эстонии. В свою очередь посол США отметил, что "договор придает правовые рамки и создает предпосылки для двустороннего оборонного сотрудничества" между обеими странами.

Аналогичный документ об оборонном сотрудничестве сегодня подписали в Вильнюсе министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Энн Холл. "Я убежден, что присутствие сил США является одним из важнейших факторов, позволяющим жителям Литвы чувствовать себя безопаснее, и, надеюсь, постоянное присутствие сохранится в будущем", - заявил Кароблис. По словам Энн Холл, документ "еще раз подтверждает готовность обеих стран действовать плечом к плечу, укрепляя НАТО".

Оба договора вступят в силу после их ратификации парламентами Эстонии и Литвы.

Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между США и Латвией было подписано 12 января в Риге. Об этом сообщает Deutsche Welle.