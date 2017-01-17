Порошенко в интервью Bloomberg: Санкции против России являются вопросом глобальной безопасности

17.01.2017, 17:00

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg отметил, что санкции против России являются вопросом глобальной безопасности.

"Если будет разрешено любому начинать агрессию против суверенного, независимого государства только за ее желание реформироваться, построить демократию и бороться за свободу, то это вопрос ценностей, а не санкций", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил о Будапештском меморандуме, когда ряд стран гарантировала Украине ее суверенитет и территориальную целостность за отказ от ядерного оружия.

Глава государства также отметил, что Украина нуждается в транслантичном единстве и солидарности.

Инф. официального сайта Президента Украины.