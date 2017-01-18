Гройсман: Дискуссии вокруг работы Минздрава должны быть направлены на искоренение коррупции из системы здравоохранения

18.01.2017, 13:25

Дискуссии вокруг работы Министерства здравоохранения должны быть направлены на искоренение коррупции из системы здравоохранения, а не на возвращение старых схем в Министерства и сферы здравоохранения. Об этом аремьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, открывая заседание Кабинета Министров сегодня, 18 января.

"Сегодня есть много дискуссий вокруг работы Министерства здравоохранения. В этих дискуссиях, я глубоко убежден, надо находить взаимопонимание, которое даст возможность врачам почувствовать отношение к себе и пациентам, которые обращаются в больницы, что больницы стали более обеспеченными, что система изменяется таким образом, что она является дружелюбной к пациенту, а не пытаться через дискуссии вернуть Министерство здравоохранения в прошлое, в котором царила только коррупция и жажда наживы. Как премьер-министр страны и как человек я не могу с этим согласиться. Я никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что новая команда Министерства здравоохранения во главе с исполняющей обязанности министра Ульяной Супрун является честной и некоррумпированной. "Это всем нам дает с вами шанс вывести систему из того состояния, где она традиционно находится", - отметил он.

"Если кто-то боролся за Министерство здравоохранения, то боролись не за здравоохранение, а за то, чтобы "сесть на потоки" в системе здравоохранения: на закупки лекарств через посреднические частные компании в Украине, через закупку оборудования в посреднических частных компаниях, через механизмы распределения: кому дать, а кому нет", - отметил он.

Как следствие, сегодня в стране нет качественной системы профилактики заболеваний, а украинцы болеют больше и живут меньше, чем граждане соседних странах ЕС.

"Правильная политика в сфере здравоохранения, некоррумпированная, даст возможность вывести систему здравоохранения из состояния комы, в котором она находится не один год. Поэтому наша главная задача - преодолеть любые коррупционные схемы в этой сфере", - подчеркнул глава правительства.

В этом контексте Владимир Гройсман выразил убеждение, что введение предыдущим правительством в 2015 году системы закупок лекарств через международные организации было абсолютно оправданным и некоррупционным шагом.

"Задача у нас сегодня заключается в том, чтобы приобрести как можно более качественное и дешевое лекарство, увеличить их количество и передать на места в больницы для того, чтобы помочь каждому украинцу, который болеет", - подчеркнул он. Если оставить старую коррумпированную систему закупок лекарств, то 20-30% средств "расползалось бы по карманам" коррупционеров и дельцов, которые имели отношение к этому фармацевтическому распределению, отметил глава правительства.

Премьер-министр призывает всех, кто болеет за систему здравоохранения, объединиться вокруг достижения результата по реформированию системы здравоохранения и преодолению коррупции в сфере.

"Я бы хотел всех, кто болеет за здравоохранение, встать на сторону дела, результата и защиты системы от тотальной коррупции. Считаю, что все эти задачи должны нас объединять, а люди должны почувствовать, что система меняется, - заявил Владимир Гройсман. - Нам необходимо сделать все для того, чтобы и врач был доволен от своей работы, и человек, который обращается к врачу, был доволен уровнем оказания медицинской помощи. А тот, кто нуждается в социальной поддержке, должен получить ее от государства в виде лекарств, бесплатной системы здравоохранения там, где государство может это сделать эффективно".

По убеждению Владимира Гройсмана, те, кто критикует работу правительства, возможно, имеют добрые намерения. В этом контексте премьер-министр призвал Министерство здравоохранения коммуницировать с этими людьми и совместно обсудить существующие разногласия.

Он отметил, что правительство поставило перед собой ряд задач на 2017 год в сфере медицины.

"Я хочу добиться, чтобы в Украине были честные цены на лекарства. Это задача, стоящая перед Минздравом. Вторая позиция: я хочу добиться, чтобы с 1 апреля 2017 года хронические больные, которые нуждаются в постоянной поддержке медикаментами, получали эти медикаменты бесплатно. Мы такие средства заложили, такой механизм будет запущен с 1 апреля 2017 года", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Также предусмотрено 150 млн. грн. на создание центров сердечно-сосудистой хирургии по всей стране.

Летом 2017 года будет закончен и открыт новый корпус национальной детской больницы "ОХМАТДЕТ".

Среди задач на текущий год - обеспечение выплаты заработной платы медицинским работникам, которая была повышена на 30%, и продолжение открытой закупки лекарств у международных организаций, что дает возможность закупать лекарства без посредничества у производителей по честным ценам.

Кроме того, в Украине необходимо создать систему государственного медицинского страхования, убежден премьер-министр.

"Вот что нам необходимо сегодня. Вот вокруг чего я бы хотел, чтобы мы концентрировались, - подчеркнул глава правительства. - Просил бы всех с пониманием отнестись к тому, что я не умею ходить назад - умею ходить только вперед. И команда правительства и Министерства здравоохранения тоже должна идти только вперед, понимая те важные высказывания, которые могут быть и из медицинской среды. Это абсолютно нормально".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.