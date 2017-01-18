18.01.2017, 13:45

Правительство дополнительно выделило 2 млрд. грн. для закупки лекарств и вакцин через международные организации и сделает все для того, чтобы впервые в истории Украины тендерные процедуры закупок 2017 года были проведены вовремя и поставки были осуществлены до конца года. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Помните всю эту историю с закупками, когда по состоянию на апрель 2016 года поставки препаратов по закупкам 2015 года были осуществлены лишь на 7%? Когда через разные моменты и процедуры, в том числе через внутреннее сопротивление в системе Минздрава, международные поставки фактически были заблокированы. И мне очень приятно, что среди прочего, благодаря энергии новой команды, мы разблокировали процесс международных закупок, и на сегодняшний день 98% препаратов, которые были закуплены в 2015 году, уже находятся в регионах", - сказал он.

Вице-премьер-министр отметил, что тендерные процедуры 2016 года по закупкам вакцин и других лекарственных препаратов были проведены организованно, открыто и некоррупционно. "И по процедурам 2016 года поставки уже начались. На сегодняшний день уже осуществляется развоз лекарственных препаратов и вакцин в регионы", - подчеркнул он.

Павел Розенко сообщил, что в 2017 году Правительство дополнительно выделило 2 млрд. грн. на закупку лекарств для онкобольных, вакцин. "Мы надеемся и мы сделаем все для того, чтобы в этом году впервые в истории Украины тендерные процедуры через международные организации были проведены уже сейчас, вовремя, и поставки были произведены до конца года. И мы в этом году, наконец, войдем в нормальный процесс. Безусловно, этот нормальный процесс кому-то очень не нравится. Но позиция Правительства четкая: идеология, которая была принята еще предыдущим составом Правительства, о передаче международных закупок - абсолютно правильная. Да, были проблемы, в том числе через внутреннее сопротивление, но сегодня они преодолены, и это фактически первая реформа, которая была проведена", - подчеркнул вице-премьер-министр.

"Я убежден, что по другим направлениям реформ, над которыми мы сегодня работаем, и по реимбурсации, и по референтному ценообразованию у нас будут такие же положительные результаты. И уже в ближайшее время правительство должно внести законопроект, направленный на введение в Украине медицинского страхования", - подытожил он.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.