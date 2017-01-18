Лавров: Россия не против вооруженных наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

18.01.2017, 14:33

Россия не против того, чтобы наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе стало больше, и они имели возможность иметь личное оружие для самообороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии.

В то же время Лавров подчеркнул, что идея создания полицейской миссии ОБСЕ в регионе противоречит Минским соглашениями.

Киев настаивает на том, что вооруженная полицейская миссия ОБСЕ должна находится как на линии соприкосновения, так и на границе с Россией на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко ранее неоднократно заявлял, что до проведения местных выборов на Донбассе вооруженная миссия ОБСЕ должна получить контроль над неконтролируемым Киевом участком границы с РФ на востоке Украины. Об этом сообщает ВВС Украина.