Глава МИД Австрии намерен усилить работу ОБСЕ по разрешению конфликта в Украине

18.01.2017, 15:50

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц намерен усилить работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по разрешению конфликта в Украине. Об этом глава МИД Австрии, председательствующей в ОБСЕ, заявил сегодня, 18 января в интервью Deutsche Welle.

Более 700 наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины получат дополнительное техническое оснащение, их миссия в регионе будет продлена.

Курц поблагодарил своего предшественника на посту председателя ОБСЕ - главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и похвалил немецкие посреднические инициативы. "Ситуация сегодня лучше, чем она была ранее", - указал министр. Австрия, подчеркнул политик, будет пытаться продолжить эти маленькие шаги в сторону урегулирования ситуации.

Главной проблемой в украинском конфликте, по мнению Курца, является отсутствие доверия. Задачу ОБСЕ он видит в формировании доверия в качестве условия успеха посреднической миссии. "Украинская сторона не верит России. А у Москвы создается впечатление, что Европа и Евросоюз заинтересованы не в хороших отношениях с Россией, а только в решении конфликта", - указал министр.

Для обеспечения успеха перемирия в Донбассе, отметил Курц, необходимо отвести тяжелые вооружения и лучше разделить стороны конфликта. Ответственные лица в Киеве и в Москве должны подержать эту идею. Об этом сообщает Deutsche Welle.