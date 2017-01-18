Байден: Россия представляет наибольшую угрозу мировому либеральному порядку

18.01.2017, 15:54

Джо Байден считает, что Россия представляет наибольшую угрозу мировому либеральному порядку и постарается повлиять на исход предстоящих парламентских выборов в ряде стран Европы.

Байден выступил сегодня, 18 января, перед участниками Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, сделав последнее развернутое заявление на посту вице-президента США, который он покидает в связи со сменой главы американского государства.

"При президенте Путине Россия использует любые доступные ей инструменты, чтобы подточить грани европейского проекта, нащупать уязвимые места западных государств и вернуться к политике, характеризуемой разделом на сферы влияния", - заявил политик.

Как отметил Джозеф Байден, Путин, руководствуясь этими принципами, в целом ряде стран подстрекает к насилию и поддерживает сепаратистов на востоке Украины. В арсенале российского президента - шантаж, связанный с энергетическими поставками в Европу, коррупционные методы, недемократические инструменты влияния и пропаганда, убежден вице-президент США. Подобные шаги подрывают "прогресс, достигнутый в ходе десятилетий" совместной работы с Западом, предупредил он.

По мнению Байдена, в этом году во многих странах Европы следует ожидать "дальнейших попыток со стороны России вмешаться в демократический процесс". "Это произойдет снова, обещаю вам. И вновь цель этого ясна: разрушить либеральный международный порядок", - предупредил собравшихся вице-президент США. Об этом сообщает Deutsche Welle.