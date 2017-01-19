Обама: С возвращением Путина на пост Президента в 2012 году антиамериканская риторика в России только усилилась

19.01.2017, 10:11

Президент США Барак Обама на своей последней пресс-конференции в качестве главы государства заявил, что во время своего президентства стремился к конструктивным отношениям с Россией.

"Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. В этом заключался подход моего президентства", - сказал Обама.

В то же время он обвинил Россию в нежелании вести переговоры о дальнейшем сокращении ядерного оружия, а также заявил, что с возвращением Владимира Путина на пост Президента в 2012 году антиамериканская риторика в России только усилилась. По его убеждению, это привело к возвращению духа враждебности и ухудшению отношений между странами.

По словам Обамы, санкции в отношении России были введены в первую очередь из-за посягательства на суверенитет Украины и их отмена должна быть напрямую связана с действиями России в соседней стране.

"Я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь крепкие отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина - это независимая страна", - подчеркнул Обама.

Обама официально покинет пост Президента 20 января, когда состоится инаугурация избранного Президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС.