Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины в период его президентства в Европарламенте

19.01.2017, 10:20

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с бывшим президентом Европейского парламента Мартином Шульцем в Давосе.

Глава государства выразил благодарность Мартину Шульцу за постоянную и неизменную поддержку Украины, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности и европейского выбора во время его пребывания в должности президента Европейского парламента.

Собеседники обменялись мнениями о продлении санкций ЕС против России в связи с ее агрессией против Украины, введении безвизового режима для граждан Украины, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Инф. официального сайта Президента Украины.