Порошенко в интервью Reuters: НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии агрессии

19.01.2017, 10:23

Президент Украины Петр Порошенко в интервью агентству Reuters заявил, что НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии агрессии.

"НАТО - вопрос не денег, а вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала, что нет другой системы безопасности такой же как НАТО, которая эффективно может остановить агрессию", - отметил глава государства.

По словам Президента, последние шаги США, когда американские военные прибыли в Польшу, Балтийские страны, очень важны и эффективны. "В этой ситуации для Украины и всего мира необходимо сохранить трансатлантическое единство. И очень важна демонстрация роли США как глобального лидера", - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил необходимость совместной поддержки кибербезопасности, поскольку кибератаки России являются неотъемлемой составляющей гибридной войны против всего мира. "Кибератаки со стороны России не только против Украины. Это глобальная кибервойна России против всего мира. Это глобальная опасность, и мир должен быть вместе в противодействии этому", - подчеркнул глава государства.

Инф. официального сайта Президента Украины.