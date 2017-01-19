Кандидат на пост представителя США при ООН: Отмена санкций против России возможна после изменения ее политического курса

19.01.2017, 10:34

Никки Хейли, кандидат на пост представителя США при ООН, заявила, что ослабление санкций в отношении России возможно только после позитивных изменений её политического курса.

Отвечая 18 января на вопросы сенаторов на слушаниях по её кандидатуре, выдвинутой избранным Президентом Дональдом Трампом, Хейли резко осудила политику России. Она назвала военными преступлениями российские бомбардировки больниц в Сирии, подвергла критике аннексию Россией Крыма, а также заявила, что Вашингтон никогда не смирится с попытками Кремля вмешаться в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Никки Хейли подвергла критике и ООН - за "предвзятое отношение" к Израилю, неспособность покончить с северокорейской ядерной угрозой, бессмысленные расходы и коррупцию в самой организации. Об этом сообщает "Радио Свобода".