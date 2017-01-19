Меркель и Олланд сообщили Путину о решении продолжать встречи "нормандской четверки"

19.01.2017, 10:58

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент Франции Франсуа Олланд 18 января провели с Президентом РФ Владимиром Путиным телефонную беседу, в ходе которой договорились продолжать переговоры о мирном урегулировании в Украине в так называемом нормандском формате, предполагающем участие представителей Германии, Франции, Украины и России. Об этом сообщается на сайте федерального канцлера.

Главной темой трехстороннего диалога была ситуация на востоке Украины и дальнейшая реализация Минских договоренностей, заявил официальный представитель Штеффен Зайберт. Под мирным урегулированием украинского конфликта подразумевается "укрепление по-прежнему хрупкого перемирия, решение открытых правовых вопросов, а также предусмотренный Минскими соглашениями обмен всеми военнопленными", уточнил Зайберт.

В свою очередь в Кремле сообщили, что в ходе разговора "условлено придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки". В связи с этим на ближайшее время запланирован ряд "совместных мероприятий на различных уровнях". Об этом сообщает Deutsche Welle.