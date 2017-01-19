Президент Китая Си Цзиньпин призвал к уничтожению ядерного оружия

19.01.2017, 11:05

Президент Китая Си Цзиньпин выступил за всемирное запрещение ядерного оружия. "Ядерное оружие должно быть полностью запрещено, а со временем уничтожено, чтобы сделать возможным безъядерный мир", - заявил он 18 января в ходе визита в Женеву.

"Великие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных", - заявил лидер Китайской народной республики (КНР), которая принадлежит к ядерным державам с 1964 года.



Си Цзиньпин заверил, что КНР стремится развивать "партнерство ради мира, рост и реформ" со странами Европы и другими мировыми игроками. "Мы будем строить новую модель в отношениях с США, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией", - сказал он, выступая в женевском отделении ООН.



Си Цзиньпин посетил Женеву в рамках официального визита, в ходе которого он встретился с новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Накануне Президент Китая также впервые посетил международный экономический форум в Давосе. Эти дипломатические действия Си Цзиньпина можно трактовать как попытку повысить роль Китая в мире на фоне неопределенности с дальнейшей международной политикой США. Об этом сообщает Deutsche Welle.