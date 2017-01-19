В Украине на Крещение на водоемах будут дежурить почти 3 тысячи спасателей и более 500 единиц техники

19.01.2017, 11:08

Сегодня, 19 января, в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. В этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Чтобы избежать возникновения опасных событий, в каждом регионе определены специально отведенные места, куда можно будет прийти и искупаться. Там будут дежурить спасатели, водолазы ГСЧС, медицинские работники.

На водоемах страны будет установлено 928 спасательных постов. Всего 19 января на дежурстве на водных объектах будут находиться 2838 спасателей и 541 единица техники от ГСЧС.

Кроме того, накануне во всех регионах Украины спасатели проводили профилактическую работу с гражданами и обучали их правилам безопасного поведения на водных объектах во время празднования Крещения.

В частности, в Виннице были проведены показательные учения по спасению человека на реке Южный Буг. Водолазы ГСЧС Украины продемонстрировали, как нужно действовать, если человек провалился под лед, и как помочь пострадавшему выбраться на берег с помощью подручных средств.

Закарпатские спасатели провели информационно-разъяснительную работу с жителями и гостями Ужгорода и Иршавы. Сотрудники ГСЧС обращали их внимание на соблюдение правил поведения во время погружения в воду и отмечали, что купаться необходимо в специально оборудованных местах, имеющих спуск с перилами, а также в присутствии спасательной и медицинской служб. Спасатели вручили каждому человеку памятку с рекомендациями, как избежать неприятных последствий во время купания на Крещение.

Работники ГСЧС также проводили встречи со священнослужителями, чтобы совместными усилиями обеспечить безопасность граждан во время праздника. В частности, спасатели Запорожской области провели информационно-разъяснительную работу с представителями религиозных конфессий города Энергодар. Они напомнили им правила погружения в прорубь и призвали представителей религиозных общин приобщиться к проведению разъяснительной работы среди прихожан по безопасному поведениюво время Крещения.

Подобные профилактические мероприятия прошли также и в Черновицкой, Ровенской, Хмельницкой, Одесской, Херсонской, Кировоградской областях.

Инф. пресс-службы ГСЧС Украины.