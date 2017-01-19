В Кремле заявляют, что разоружение не может и не должно вести к нарушению ядерного паритета

19.01.2017, 13:55

Кремль оспорил заявление уходящего Президента США Барака Обамы, касающееся сокращения ядерных вооружений, заявив, что Россия всегда готова обсуждать пропорциональное сокращение своих арсеналов.

Накануне Обама заявил, что говорил Президенту Владимиру Путину о готовности США продолжать работу по ядерному разоружению, но Россия, якобы, не хочет вести переговоры.

"Российская сторона всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения, он не может быть диспропорциональным", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков добавил, что разоружение не может и не должно вести к нарушению ядерного паритета, который является критически важным для обеспечения глобальной стабильности и безопасности. Об этом сообщает "Голос Америки".