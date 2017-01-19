19.01.2017, 14:10

В ходе визита в Швейцарскую Конфедерацию Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером.

Петер Маурер проинформировал, что в 2017 году на цели гуманитарной деятельности в Украине Международный Комитет планирует мобилизовать более $60 млн., а сама гуманитарная операция МККК в нашей стране станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с предоставлением гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных территориях. Они также подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК на оккупированные территории для проведения гуманитарной миссии.

Президент Украины обратился к собеседнику с просьбой содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях на Донбассе, в Крыму, а также на территории России. Он также призвал Красный Крест активнее защищать права украинцев в оккупированном Крыму.

Руководитель Красного Креста подчеркнул, что всецело предан работе помощи украинцам. Петер Маурер высоко оценил восстановление водоснабжения на оккупированной территории.

Собеседники договорились о визите президента Международного Комитета Красного Креста в Украину в ближайшее время.

Инф. официального сайта Президента Украины.