Порошенко: Украина ожидает скорейшей ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с ЕС

19.01.2017, 16:31

Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Давосе.

Глава государства подчеркнул, что решение декабрьского заседания Европейского Совета открывают перспективы для завершения Нидерландами процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины.

Собеседники также скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета Малайзийских авиалиний МН-17.

Инф. официального сайта Президента Украины.