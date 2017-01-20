Порошенко пригласил генсека ООН Гутерреша посетить с визитом Украину

20.01.2017, 10:00

Президент Украины Петр Порошенко встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреша.

Глава украинского государства поздравил Антониу Гутерреша с избранием на должность генерального секретаря ООН.

Петр Порошенко выразил надежду, что на этом посту Антониу Гуттерреш будет твердо отстаивать базовые цели и принципы Устава ООН, прежде всего уважение к территориальной целостности и суверенитета независимых государств.

Петр Порошенко поблагодарил Антониу Гутерреша за личное внимание, которое он проявлял к вопросу внутренне перемещенных лиц в Украине, будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ООН, в том числе с учетом членства Украины в Совете Безопасности, а также скоординировали позиции накануне председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года.

Глава украинского государства призвал генсека ООН обратить большее внимание на нарушения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе. Президент также проинформировал Генсека Гутерреша об иске против России, который Украина подала в Международный суд ООН.

Президент пригласил генерального секретаря ООН осуществить визит в Украину.

Инф. официального сайта Президента Украины.