В австралийском городе Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов: есть погибшие

20.01.2017, 10:04

Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Мельбурна. По меньшей мере три человека погибли и 20 получили ранения.

У многих пострадавших тяжелые ранения, они доставлены в больницу. Очевидцы также рассказывают, что видели перевернутую коляску.

Полиция штата Виктория заявила, что водитель действовал намеренно, но при этом власти не считают случившееся терактом. Водитель был арестован. Полиция перекрыла центр города и приостановила движение общественного транспорта.

Инцидент произошел на оживленной улице в центре Мельбурна, где находится множество магазинов.

По данным австралийских СМИ, красный седан двигался беспорядочно. Очевидцы также сообщают, что слышали выстрелы. По их словам, водитель въехал в толпу и не останавливался.

В Мельбурне сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, и в городе сейчас намного больше туристов. Согласно полиции, этот инцидент не отразится на работе теннисного турнира. Об этом сообщает ВВС.