Администрация Президента Украины: Встречи и переговоры Порошенко в Давосе очень продуктивны

20.01.2017, 10:50

Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев отметил, что глава украинского государства Петр Порошенко в рамках участия в 47-м заседании Всемирного экономического форума в Давосе проводит очень насыщенные и продуктивные встречи и переговоры с лидерами государств и руководителями международных организаций.

Во время общения с журналистами, Константин Елисеев напомнил, что украинская делегация впервые встретилась с новоизбранным генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. "Мы получили от генерального секретаря ООН четкие заверения в том, что он будет твердо отстаивать базовые принципы и устав ООН. В частности, это поддержка суверенитета и территориальной целостности независимых государств. То, чего нам, к сожалению, не хватало", - отметил заместитель главы АПУ.

Он отметил, что Президент проинформировал Антониу Гутерреша о ситуации с имплементацией Минских договоренностей и призвал способствовать выполнению резолюции Генеральной ассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму. "ООН будет продолжать подробно мониторить ситуацию с нарушением прав человека", - добавил Константин Елисеев.

Кроме того, Президент сообщил генсеку ООН о том, что Украина недавно передала иски в Международный суд ООН против России.

Генеральный секретарь ООН также приветствовал председательство Украины в Совете безопасности ООН в феврале. Во время встречи собеседники договорились о дальнейших контактах.

По словам заместителя главы АПУ, во время встречи Петра Порошенко с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ключевое внимание было направлено на вопросы ускорения ратификации голландским парламентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Председатель правительства Нидерландов заверил в том, что этот процесс проходит должным образом, поскольку компромиссы, достигнутые в конце прошлого года, создают хорошие условия для ратификации.

Марк Рютте также заверил, что Нидерланды поддерживают ускорение предоставления безвизового режима для украинцев.

Отвечая на вопрос об отказе Президента посетить завтрак, который организовал украинский бизнесмен Виктор Пинчук в Давосе, заместитель главы АПУ отметил: "Президент четко заявил о своей позиции, что он не собирается идти на этот завтрак. К сожалению, в связи с этой статьей (недавняя публикация В. Пинчука в СМИ) форум, который всегда был нейтральной площадкой для обсуждения вопросов, не является таким".

Константин Елисеев подчеркнул: "Украина никогда не торговала, и не будет торговать собственными территориями. Мы хотели бы, чтобы этот вопрос не был больше предметом никаких дискуссий".

Заместитель главы АПУ отметил, что сейчас Украина проводит напряженные переговоры в контексте минского процесса и де-оккупации Крыма, в том числе налаживаются связи с новой Администрацией США. "Такого типа статьи и инсинуации, к сожалению, не создают позитивный фон для переговоров, чтобы прекратить агрессию и восстановить наш суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Константин Елисеев.

Инф. официального сайта Президента Украины.