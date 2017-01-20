Международные организации окажут помощь регионам Украины, которые первыми запустят медицинскую реформу

20.01.2017, 13:57

Львов, Полтава и другие регионы, которые первыми запустят медицинскую реформу, получат техническую и организационную помощь в рамках трехстороннего проекта, который стартовал при участии Всемирного банка, Швейцарского бюро сотрудничества и Министерства здравоохранения.

Проект "Поддержка реформ и эффективного управления в сфере здравоохранения в Украине" продлится 3 года и будет иметь несколько компонентов. На его реализацию предусмотрено 2 млн. 600 тыс. швейцарских франков.

Как подчеркнула и. о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун, главная цель проекта - помощь внедрению реформ на региональном уровне и противодействие коррупции во время закупок медпрепаратов и изделий медицинского назначения.

"Этот проект будет реализован в Львовской, Полтавской областях, и надеемся, его положительный опыт будет распространен по всей Украине. Сотрудничество с регионами - это часть программы по децентрализации, которую мы поддерживаем, и мы хотим поощрить те области, которые являются лидерами и больше всего делают в теме реформирования. Есть два компонента проекта: техническая помощь с целью имплементации реформ в регионах и противодействие коррупции", - отметила доктор Супрун.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк напомнил, что Минздрав работает с международными организациями по многим направлениям, и нынешний проект важен в контексте реализации проекта Всемирного банка "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который предполагает использование займа в размере $214,73 млн. "В этом году будет проходить активная фаза реализации проекта Всемирного банка в регионах, где запланировано много закупок. Очень важным запросом со стороны общества является отсутствие коррупции и прозрачность тендеров. Мы попросили коллег реализовать современную систему предотвращения коррупции и построения прозрачности во время закупок", - рассказал заместитель министра.

Павел Ковтонюк добавил, что теперь контроль будет осуществляться не на этапе проверок после проведения закупок, а путем построения процессов, которые изначально исключат коррупцию.

О деталях проекта проинформировали Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, Хольтер Тауш, директор Швейцарского бюро сотрудничества в Украине и Фон Жао, руководитель программ в области человеческого развития Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

Продолжительность проекта: 2017-2020 гг.

Регионы: Полтавская обл., Львовская обл. и другие регионы, определенные Минздравом Украины.

Учреждение, которое внедряет: Всемирный банк (команда специалистов по вопросам здравоохранения Представительства Всемирного банка в Украине) совместно с Минздравом и выбранными областями.

Финансирование из трастового фонда (грант): Швейцарское бюро сотрудничества.

Бюджет: 2600000 швейцарских франков.

Проект состоит из 2 компонентов:

Техническая помощь выбранным регионам во внедрении приоритетных направлений реформы здравоохранения и помощь правительства в принятии решений на основе регионального опыта;

повышение институциональной способности с целью улучшения управления и борьбы с коррупцией в секторе здравоохранения, мониторинга закупок и финансовой деятельности проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Инф. Министерства здравоохранения Украины.