Президент Украины провел встречу с премьер-министром Вьетнама

20.01.2017, 14:00

В рамках участия в 47-м заседании Всемирного экономического форума в Давосе Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Собеседники отметили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между Украиной и Вьетнамом и обсудили вопрос проведения в 2017 году украинско-вьетнамского саммита.

Петр Порошенко и Нгуен Суан Фук договорились также активизировать торгово- экономические отношения. Было решено провести в первой половине текущего года очередное заседание украинско-вьетнамской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. В частности, в сфере авиастроения, сельского хозяйства и туризма. Также речь шла об активизации сотрудничества в области образования.

Украина и Вьетнам решили усилить координацию в рамках международных организаций, включая ООН.

Нгуен Суан Фук подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Глава государства пригласил премьер-министра Вьетнама посетить Украину с официальным визитом в удобное время.

Инф. официального сайта Президента Украины.