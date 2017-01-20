Трещина в леднике в Антарктике продолжает увеличиваться

20.01.2017, 15:49

Трещина, которая образовалась в гигантском леднике в Антарктике, становится все больше. В начале января разлом в шельфовом леднике Ларсена C стал длиннее на 10 км.

Если трещина увеличится еще на 20 км, от ледника отколется огромный айсберг площадью двух третей Черновицкой области. Это будет один из крупнейших зарегистрированных айсбергов в мире, говорят исследователи.

Данные об увеличении трещины поступили с европейской спутниковой системы Sentinel-1.

Ледник "Ларсен С" - последняя остающаяся целой часть шельфового ледника Ларсена, который раньше состоял из трех частей и имел общую площадь, сравнимую с площадью острова Ямайка.

За последние десятилетия ледники "Ларсен А" и "Ларсен B" разрушились и ушли под воду, как говорят многие ученые, из-за глобального потепления.

Исследователи считают разрушение ледника прямым следствием глобального потепления. Однако прямых доказательств этому пока нет.

"Ларсен А" откололся от основного массива ледника в 1995 году. В 2002 году то же самое случилось с частью "Ларсена В" площадью 3250 кв. км и толщиной 220 м.

Всего через 35 дней "Ларсен В" разрушился почти полностью. Теперь процесс дезинтеграции дошел до последней части ледника. Об этом сообщает ВВС Украина.