Бывший немецкий промышленный центр Эссен признан самым зеленым городом Европы

22.01.2017, 10:45

Еврокомиссия подвела итоги конкурса на звание самого зеленого города Европы 2017 года. Им стал немецкий город Эссен.

В ходе церемонии, состоявшейся 21 января в городском парке "Груга", еврокомиссар по вопросам экологии и защите окружающей среды Кармену Велла отметил усилия властей Эссена по превращению бывшего центра угольной и сталелитейной промышленности Северного Рейна - Вестфалии в один из самых зеленых городов региона.

В праздновании по поводу победы Эссена в конкурсе принимала участие министр охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов ФРГ Барбара Хендрикс. По окончании официальных мероприятий в парке "Груга" состоялось открытие народного праздника, который продлится два дня. Всего в 2017 году в Эссене запланированы более 300 мероприятий на открытом воздухе. Одним из них станет открытие купального сезона в реке Рур - впервые за 46 лет, поскольку до этого купание в реке было запрещено из-за недостаточной чистоты воды.

Звание "самый зеленый город Европы" Еврокомиссия с 2010 года ежегодно присуждает городу, в котором особую роль отводят защите окружающей среды, повышая тем самым уровень жизни горожан. При определении победителя учитываются 12 параметров, в числе которых - адаптация к изменениям климата, дорожное движение и качество воздуха в городе, шумоизоляция, очистка сточных вод и эффективность использования энергии.

Эссен уже второй город в Германии, занявший первое место в конкурсе, - в 2011 году победителем стал Гамбург. В 2018 году самым зеленым городом Европы будет город Неймеген в Нидерландах, а в 2016 году почетное звание завоевала столица Словении Любляна. Об этом сообщает Deutsche Welle.