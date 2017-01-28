Гройсман: Качественные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы должны быть построены в каждом регионе

28.01.2017, 11:37

Правительство работает над разработкой стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами и свалками, чтобы уничтожить угрозу для всех территорий. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил во время общения с журналистами во Львовской областной государственной администрации.

"Министерство экологии и природных ресурсов Украины совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ Украины работает над стратегией, которую мы должны утвердить в отношении задач, которые стоят перед каждым регионом, каждым муниципалитетом, по решению проблем обращения с твердыми бытовыми отходами", - заявил Владимир Гройсман.

Премьер-министр отметил, что проблему мусора нужно решать для того, чтобы она не представляла серьезной угрозы жизни и здоровью людей.

"Качественные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы должны быть построены в каждом регионе", - подчеркнул он.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.