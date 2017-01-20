Главы крупнейших мировых компаний предостерегают Трампа от протекционизма

20.01.2017, 16:08

Топ-менеджеры крупнейших мировых компаний предостерегли нового Президента США Дональда Трампа от ограничения мировой торговли новыми таможенными сборами.

"Сегодня никто не может действовать полностью автономно, в особенности это касается мощнейших с экономической точки зрения государств. Таможни и торговые барьеры вредят всем", - заявил глава правления концерна Airbus Томас Эндерс в интервью изданию Bild, опубликованном сегодня, 20 января. Поэтому для европейцев важно установить диалог с новой администрацией Трампа на всех уровнях и как можно скорее, подчеркнул он.

Председатель правления строительной компании Bilfinger Том Блейдс со своей стороны подчеркнул, что "торговые барьеры в долгосрочной перспективе не решат проблему низкой конкурентоспособности". Эта мера никогда не была эффективной, убежден и глава концерна Deutsche Post DHL Франк Аппель. "Американские компании тоже нуждаются в открытых рынках", - подчеркнул он, выразив надежду на то, что Трамп придерживается такой же точки зрения.

Председатель совета директоров японской компании Toyota Такеши Учиямада заявил, что целью автопроизводителя является поддержка американского общества, что совпадает с задачами, которые ставит перед собой Дональд Трамп. "Больше рабочих мест, больше инвестиций в США - наши цели не так уж и отличны друг от друга", - указал он.

Глава совета директоров крупнейшего швейцарского банка UBS Аксель Вебер отметил, что ожидает от Трампа "дружелюбной экономической политики", поскольку республиканское большинство в Конгрессе должно проявить свою "способность к действию".

Трамп является сторонником протекционизма в экономике, за что неоднократно подвергался критике в ходе предвыборной кампании. 15 января в интервью газете Bild он пообещал производителям автомобилей, в частности из Германии, ввести налоговые пошлины в размере 35% на импорт продукции.

Дональд Трамп заступает на пост Президента США сегодня, 20 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.