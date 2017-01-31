Bloomberg: Снятие санкций с РФ может снизить конкурентоспособность российских предприятий

31.01.2017, 15:22

Агентство Bloomberg, опросив ряд экономистов, выдвинуло версию, почему Президент РФ Владимир Путин, по всей видимости, не форсирует в диалоге с американским лидером Дональдом Трампом вопрос отмены антироссийских санкций. Как следует из материала агентства, размещенного на его сайте сегодня, 31 января, результатом отказа от ограничительных мер может стать "рост стоимости российской валюты на 5-10%".

К такому выводу пришло большинство опрошенных Bloomberg аналитиков, еще "41% респондентов" обозначил коридор возможного роста в пределах "от 1 до 5%".

Укрепление обменного курса грозит "подорвать конкурентоспособность местных производителей", поясняет агентство. На этом фоне на прошлой неделе российские власти заговорили о возможности возобновления покупки иностранной валюты с целью обеспечения большей предсказуемости рубля, напоминает Bloomberg. Банк России готов по просьбе Минфина РФ проводить валютные интервенции на внутреннем рынке с февраля.

Во время состоявшейся 28 января беседы Трампа и Путина президенты обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. Тема отмены или смягчения антироссийских санкций не затрагивалась. Об этом сообщает Deutsche Welle.