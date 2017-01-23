Суммарный долг стран еврозоны достиг минимального показателя с конца 2012 года

23.01.2017, 17:27

Общий государственный долг 19 стран еврозоны в третьем квартале 2016 года достиг минимального показателя за последние четыре года, сократившись до 90,1% суммарного ВВП. Об этом сегодня, 23 января сообщило европейское статистическое ведомство Евростат. Во втором квартале 2016 года объем госдолга составлял 91,2% ВВП еврозоны.

Самый высокий государственный долг из всех стран зоны евро у Греции - 176,9% от ВВП страны. При этом по сравнению с тремя прошедшими месяцами он снизился на 2,9 процентных пункта. Причину этого финансовые аналитики видят в выплате долгов Международному валютному фонду (МВФ). В абсолютных цифрах долг Греции на конец сентября 2016 года составлял 311,2 млрд. евро - на 4 миллиарда евро меньше, чем кварталом ранее.

Госдолг Германии в третьем квартале 2016 года уменьшился на 0,7 пункта и достиг 69,4%. В абсолютных цифрах он равняется 2,16 триллиона евро. Фактически та же сумма долга у Франции и Италии, однако в соотношении с ВВП задолженность обеих стран гораздо выше, чем у ФРГ: у Франции она составляет 97,5% от ВВП, у Италии - 132,7%.

В целом по Евросоюзу суммарный госдолг с июля по сентябрь 2016 года снизился на 0,9 пункта по сравнению с тремя предыдущими месяцами и достиг 83,3%. Это минимальный показатель с первого квартала 2012 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.