Первые распоряжения президента США Дональда Трампа

21.01.2017, 10:51

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий учреждениям "снизить регулирование" в ожидании отмены введенной 6 лет назад системы здравоохранения (известной как "Обамакер"). Он также направил в Сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации.

Дональд Трамп в соответствии со своими предвыборными обещаниями намерен как можно быстрее отменить проведенную предыдущим главой государства Бараком Обамой реформу, вызывавшую массу споров.

Закон был принят в 2010 году только демократами, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.

В ходе избирательной кампании Трамп неоднократно обещал в первые же дни после вступления в должность отменить "Обамакер". Пока Трамп так и не предложил альтернативы непопулярному среди республиканцев закону.

Сразу же после вступления на пост президента Дональд Трамп направил в Сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации.

В списке также содержатся предложения по назначениям посла США в ООН, представителя в Совете безопасности, чрезвычайного и полномочного посла в КНР, представителей в крупных международных финансовых институтах.

Ранее стало известно, что Сенат утвердил кандидатуру Джеймса Меттиса на посту министра обороны США.

В настоящий момент американское законодательство запрещает военным, пробывшим в отставке менее семи лет, возглавлять министерство обороны, однако с согласия Конгресса может быть сделано исключение. Об этом сообщает BBC Украинская служба.