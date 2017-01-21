Турецкий парламент одобрил конституционную реформу

21.01.2017, 10:59

Турецкий парламент в ночь на субботу, 21 января, одобрил конституционную реформу, предложенную президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно ей, в стране будет введена президентская система правления. Однако реформа должна быть утверждена на общенародном референдуме, который, как планируется, состоится в конце марта или начале апреля 2017 года.

За предложенный Эрдоганом пакет реформ, сформулированный в 18 статьях, проголосовали 339 депутатов, 142 выступили против. Для принятия поправок в конституцию требовалось набрать 330 голосов. Обсуждение проекта реформы длилось две недели и сопровождалось жаркими спорами и столкновениями в парламенте.

Исполнение пунктов конституционной реформы должно быть окончательно завершено к 2019 году. Согласно проекту, у президента Турции власти существенно прибавляется. Президент страны будет являться одновременно и главной правительства, и будет иметь право управлять страной декретами. Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента. Об этом сообщает Deutsche Welle.