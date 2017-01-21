Трамп убрал бюст Мартина Лютера Кинга из Овального кабинета

21.01.2017, 14:05

Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет бюст Уинстона Черчилля, который Барак Обама заменил на бюст Мартина Лютера Кинга.

По сложившейся традиции, каждый новый президент США вносит изменения в обстановку своего рабочего кабинета после вступления в должность.

Трамп, в частности, кроме перестановки бюстов, заменил шторы, ковер, а также некоторые картины.

Скульптура Черчилля была подарена бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром Джорджу Бушу-младшему.

После того, как Обама убрал бюст, на него обрушилась волна критики за неуважение к англичанам.

Мартин Лютер Кинг - лидер движения за гражданские права чернокожих в США.

После инаугурации Трампа с сайта Белого дома исчезли страницы, посвященные политике по изменению климата и правам ЛГБТ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.