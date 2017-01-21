В Бухаресте сгорел популярный ночной клуб Bamboo

21.01.2017, 15:15

В столице Румынии Бухаресте огонь охватил популярный ночной клуб Bamboo, отправив в больницы 41 пострадавшего. Об этом сообщает ABC News.

В результате пожара смертельных исходов не зафиксировано, но среди госпитализированных есть тяжело раненые.

Ночной клуб был сожжен дотла. Некоторые люди пострадали от отравления дымом, а другие были ранены, поскольку они, как сообщается, прыгнули с верхнего этажа, чтобы спастись от пожара.

Минздрав страны сообщил, что 41 человек попал на стационарное лечение. Клуб не имел лицензии на деятельность. Прокуратура возбудила уголовное дело. Об этом сообщает "Обозреватель".