"Женский марш" против Трампа в Лондоне привлек тысячи человек

21.01.2017, 18:12

Тысячи протестующих вышли в столице Британии на "Марш женщин", который стал частью международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

На субботу в других городах Британии, в том числе Белфасте, Кардиффе, Эдинбурге, Ланкастере и Ливерпуле также запланированы демонстрации в знак солидарности с акцией протеста в Вашингтоне, на которую, по планам организаторов, должны собраться до 200 тысяч человек.

Протестующие в Лондоне пройдут от американского посольства на Гросвенор- сквер до Трафальгарской площади.

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Организаторы, среди которых активисты левых партий, феминистских и "зеленых" движений, хотят привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом новой администрации США.

Участники также выступают за расовое равенство, доступное здравоохранение и право на аборты.

Среди плакатов, которые несут участники акции, - "Девочки просто хотят базовые права", "Сжигайте лифчики, а не мосты", а также множество баннеров с уничижительными высказываниями в адрес президента Трампа.

В пятницу вечером акция протеста против Дональда Трампа прошла у американского посольства в Лондоне.

К протестующим присоединилась певица и гражданская активистка Лили Аллен, а также местные политики-лейбористы и представители профсоюзов. Акции во время инаугурации Дональда Трампа также прошли в Эдинбурге, Глазго и Манчестере.

В субботу по всему миру запланировано почти 700 "женских маршей". Акции уже прошли в Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Крупнейшая демонстрация пока была в австралийском Сиднее, где на марш собрались около трех тысяч человек с плакатами против президента Трампа. Об этом сообщает BBC Русская служба.