Меркель напомнила Трампу об общих договоренностях

21.01.2017, 18:14

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) прокомментировала инаугурационную речь нового президента ФРГ Дональда Трампа, призвав его к совместным действиям на основе ранее принятых правил.

"Я твердо убеждена в том, что у нас все сложится наилучшим образом, если мы будем действовать сообща, основываясь на общих ценностях и правилах", - заявила глава германского правительства в субботу, 21 января, на пресс-конференции после закрытого заседания Христианско-демократического союза (ХДС) в земле Баден- Вюртемберг.

Призыв Ангелы Меркель к действиям на основе совместных договоренностей относился как к сфере международной экономики, так и к соглашениям в рамках НАТО. Дональд Трамп не признает международные договоры о свободной торговле и критически отзывается о сотрудничестве под эгидой Североатлантического альянса.

"В ближайшие годы отношения в рамках трансатлантического партнерства будут не менее важны, чем раньше. Я буду над этим работать", - заверила канцлер ФРГ. Она также добавила, что даже при наличии разных мнений можно всегда найти компромиссы, если относиться друг к другу с должным уважением.

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января. Церемония инаугурации 45-го главы Белого дома сопровождалась массовыми протестами. Об этом сообщает Deutsche Welle.