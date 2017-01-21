Тысячи демонстрантов в Берлине потребовали изменить агрополитику

21.01.2017, 18:15

До 18 тысяч человек вышли в субботу, 21 января, на демонстрацию в Берлине с призывом изменить аграрную политику.

Акция протеста приурочена к одной из крупнейших в мире сельскохозяйственных выставок "Зеленая неделя", начавшейся днем ранее.

Шествие сопровождали около 130 тракторов. Центральным лозунгом протестующих стала фраза: "Мы сыты по горло агропромышленностью!" Демонстранты выступают против глобализации сельскохозяйственного бизнеса и агроконцернов, вытесняющих с рынка небольшие фермерские хозяйства, которые производят натуральные продукты питания в экологически благоприятных условиях. Участники акции протеста передали список своих требований, состоящий из девяти пунктов, в Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

По их данным, в результате неправильной аграрной политики в Германии за последние десять лет закрылись более 100 000 мелких фермерских хозяйств. Об этом сообщает Deutsche Welle.