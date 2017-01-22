В Украине начали работу 76 местных пожарных команд

22.01.2017, 09:57

В прошлом году в Украине началась реформа системы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Важным ее направлением является совершенствование системы реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации и, как результат - максимальное сокращение времени прибытия первого пожарно-спасательного подразделения к месту происшествия. А это - спасенные жизни и жилища граждан.

Достичь этого вполне реально путем создания в населенных пунктах местных пожарных команд и привлечения добровольцев к ликвидации пожаров. И этот процесс уже начался. В течение 2016 на территории страны заработало 76 местных пожарных команд, из которых 13 - именно в объединенных территориальных общинах. В населенных пунктах создано 253 добровольных пожарных дружины (из которых 75 в объединенных территориальных общинах) и 22 добровольные пожарные команды (из которых 7 - в объединенных территориальных общинах).

Кроме того, на территории 5 областей - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Тернопольской - продолжается реализация проекта по организации мероприятий гражданской защиты населения. В прошлом году на территории этих областей образовано 9 местных и 98 добровольных пожарно-спасательных подразделения. Таким образом в этих регионах уже функционирует 114 местных и 360 добровольных пожарно-спасательных подразделений.

Отличился 2016 еще и открытием на территории г. Лиман Донецкой области первого в Украине Центра общественной безопасности. Его уникальность заключается в том, что там работает не только местная пожарная команда, но и служба скорой медицинской помощи и правоохранители. Поэтому граждане могут сразу получить комплексную помощь.

В 2017 году в Украине планируется создать 271 местную пожарную команду и в дальнейшем развивать движение добровольцев для обеспечения безопасности граждан. О том, как дальше будет внедряться в жизнь реформа системы ГСЧС можно узнать на официальном сайте ГСЧС в разделе "Деятельность", где создана рубрика "Реформирование". Также информация размещается на странице ГСЧС в социальной сети Facebook.

Инф. пресс-службы ГСЧС Украины.