Мощное землетрясение в Папуа - Новой Гвинее и на Соломоновых островах

22.01.2017, 10:10

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в воскресенье, 22 января, в Тихом океане - в Папуа - Новой Гвинее и на Соломоновых островах. По данным Геологической службы США (USGS), очаг подземных толчков залегал на глубине 154 километров в 47 километрах западнее города Арава на острове Бугенвиль в Папуа - Новой Гвинее.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Первоначальное предупреждение о цунами на ряде островов Папуа - Новой Гвинеи, Индонезии, Науру, Вануату, Соломоновых островов и других было вскоре отменено.

Так называемое "тихоокеанское огненное кольцо" - регион с высокой сейсмической активностью, на него приходится примерно 90% всех землетрясений Земного шара. Об этом сообщает Deutsche Welle.