В США и сотнях городов мира протестовали против нового Президента США Трампа

22.01.2017, 10:36

В сотнях городов по всему миру 21 января прошли многотысячные акции протеста против президентства Дональда Трампа. В шествиях под названием "марши женщин" участвовали сотни тысяч человек. Несмотря на название, в акциях протеста принимали участие представители обоих полов.

По оценкам организаторов, всего в мире в этот день прошли более 670 аналогичных акций. На головах многих демонстрантов были шапки ярко-розового цвета, ставшие символом маршей женщин против Трампа.

Массовая демонстрация прошла в Вашингтоне. На нее, по некоторым данным, собралось около полумиллиона протестующих. Более 500 тысяч человек, по данным полиции, вышли на аналогичную акцию в Лос-Анджелесе. Более 200 тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка, в Бостоне - порядка 80 тысяч, в Сиэтле - около 50 тысяч.

В Чикаго на улицы вышли более 150 тысяч человек. Из-за большого наплыва людей шествие по городу было отменено в целях безопасности, поэтому вместо марша в Чикаго состоялся митинг.

Самая массовая зарубежная акция прошла в Лондоне - в марше участвовали около 100 тысяч человек. В Мельбурне собрались 7 тысяч противников Трампа, в Амстердаме - 3 тысячи, в Женеве - 2,5 тысячи, в Париже и Вене - по 2 тысячи человек.

В разных городах Германии - во Франкфурте-на-Майне, в Берлине, Мюнхене и Гейдельберге - прошли также акции протеста против президентства Трампа.

Собравшиеся выражали солидарность с участниками "маршей женщин" по всему миру.

На акции протеста выступили многие знаменитости. В Вашингтоне к демонстрантам присоединились актрисы Скарлетт Йоханссон, Дрю Бэрримор и Эмма Уотсон, певицы Мадонна, Шер и Алиша Киз, а также экс-госсекретарь США Джон Керри. В Юте среди митингующих были актриса Шарлиз Терон и певец Джон Ледженд, в Лондоне - мэр города Садик Хан. Певицы Ариана Гранде и Бейонсе, актрисы Оливия Уайлд и Лупита Нионго выразили солидарность с маршем женщин в своих профилях в соцсетях.

Кроме того американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового Президента Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кампании Impeach Trump Now 20 января, причина акции в конфликте интересов главы Белого дома в связи с его бизнесом.

Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации - Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов Президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения невыгодные для страны.

Одновременно петиция за импичмент Трампа, в которой обращается внимание на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала уже почти 86 тысяч подписей.

В числе прочих против Трампа выступает и правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU). По словам ее главы Энтони Ромеро, ACLU уже готовит многочисленные судебные иски.

Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста. Об этом сообщает Deutsche Welle.