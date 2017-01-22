США в переговорах по Сирии в Астане будут в роли наблюдателя

22.01.2017, 10:58

США будут иметь статус наблюдателя на предстоящих переговорах по Сирии в Астане. Соединенные Штаты на встрече представит американский посол в Казахстане Джордж Крол, сообщают СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности представителя Госдепа Марка Тонера.

Госдеп не стал отправлять полноценную делегацию в столицу Казахстана в связи с процессом передачи власти в Вашингтоне, пояснил Тонер.

В переговорах, которые начнутся 23 января, примут участие представители конфликтующих сторон, а также делегации из России, Турции и Ирана.

Делегацию Организации объединенных наций (ООН) в Астане возглавит спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Ранее сообщалось, что в столицу Казахстана прибудут также дипломаты ЕС. Однако состав европейской делегации и ее роль в переговорах не уточнялись.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о приглашении на встречу в Астану по сирийскому урегулированию представителей ООН и США. Он выразил надежду, что новая вашингтонская администрация "сможет принять это приглашение и будет представлена своими экспертами на любом уровне, на котором посчитает возможным". Об этом сообщает Deutsche Welle.