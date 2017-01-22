Поезд сошел с рельсов на юго-востоке Индии: более 20 человек погибли, 100 - получили ранения

22.01.2017, 11:04

Как минимум 23 человека погибли и около 100 человек получили ранения в результате крушения поезда в индийском штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны, сообщают местные власти.

Семь вагонов и тепловоз сошли с рельсов возле станции в округе Визианагарам. Многие пассажиры поезда до сих пор остаются под завалами, и спасатели опасаются, что число жертв может возрасти.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в две близлежащие больницы.

Крушение произошло вечером 21 января, поезд направлялся из Джагдалпура в Бхубанешвар. Причины аварии поезда пока неизвестны.

Аварии поездов в Индии происходят довольно часто, так как железнодорожная сеть страны находится в плохом состоянии. В ноябре прошлого года более 140 человек погибли в результате крушения поезда в штате Уттар-Прадеш на севере страны. В марте 2015 года в результате железнодорожной аварии в том же штате погибли 39 человек. Об этом сообщает ВВС.