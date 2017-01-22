В Чили объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейших лесных пожаров

22.01.2017, 11:08

Власти Чили объявили режим чрезвычайной ситуации в центральных районах страны, охваченных сильнейшими за последние десятилетия лесными пожарами.

Пожары начались около недели назад и быстро распространились на большую территорию из-за аномальной жары, установившейся в стране в летний период.

Сейчас общая площадь возгораний составляет около 63 тысяч гектаров, в нескольких провинциях страны бушуют около 70 пожаров.

Как сообщают местные СМИ, сильнее всего от пожаров пострадала центральная область Либертадор-Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс, где они охватили более 45 тысяч гектаров. Режим ЧС также затрагивает административную область Мауле.

По последним данным, в результате ЧП пострадали около 200 человек, разрушено около 40 домов.

Президент Чили Мишель Бачелет попросила помощи у Президента Франции Франсуа Олланда, который находится с визитом в стране, и обратилась за поддержкой к другим государствам. Об этом сообщает ВВС.