Папа Римский Франциск предостерёг Европу от роста популизма

22.01.2017, 12:37

Папа Римский Франциск предостерёг жителей Европы от роста популизма, напомнив о приходе к власти в Германии Адольфа Гитлера в 1930-х годах. По его словам, тогда на фоне экономического кризиса и высокой безработицы тоже резко усилились позиции ультраправых партий.

В интервью испанской газете El Pais понтифик призвал европейцев принимать больше мер для интеграции беженцев во избежание появления гетто. По его словам, охрана границ во времена усилившейся террористической угрозы особо важна, при этом Франциск осудил попытки защититься "с помощью стен и колючей проволоки".

В субботу в городе Кобленц на западе Германии прошла встреча крайне правых политиков европейских стран. На ней лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен призвала европейских избирателей последовать примеру США и Великобритании и "пробудиться" в 2017 году. Голландский политик Герт Вилдерс, основатель и лидер "Партии свободы", заявил, что граждане западных стран готовы сбросить "ярмо политкорректности".

В 2017 году во Франции, Нидерландах и Германии пройдут парламентские и президентские выборы. Правые политики надеются привлечь избирателей националистическими лозунгами и антииммигрантской риторикой. Об этом сообщает "Радио Свобода".