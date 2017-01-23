В Одесской области 2 взрослых и 2 детей провалились под лед

23.01.2017, 11:36

В Одесской области спасатели ищут пропавших подо льдом двух людей, из которых один ребенок. Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

22 января в 15:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт Лиманское Раздельнянского района на Кучурганском водохранилище провалились под лед четыре человека, из них двое детей.

Инцидент произошел на расстоянии 500 метров от берега, где глубина достигает трех метров.

Местные рыбаки спасли двух человек, из них одного ребенка. Пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение Раздельнянской районной больницы с диагнозом переохлаждение тела.

Отделением водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области начаты поисковые работы пропавших людей. Об этом сообщает Эсспресо TV.