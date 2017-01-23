Президент Украины прибыл с официальным визитом в Эстонию

Президент Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко прибыли в Эстонскую Республику.
В программе официального визита главы украинского государства встреча с Президентом Эстонской Республики госпожой Керсти Кальюлайд "тет-а-тет" и переговоры делегаций Украины и Эстонии под председательством Президентов.
Президент также проведет встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом и спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.
Программой визита запланирована встреча Президента Украины и госпожи Марины Порошенко с представителями украинской общины, проживающими в Эстонии.
Инф. официального сайта Президента Украины.