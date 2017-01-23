Президент Украины прибыл с официальным визитом в Эстонию

23.01.2017, 13:19

Президент Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко прибыли в Эстонскую Республику.

В программе официального визита главы украинского государства встреча с Президентом Эстонской Республики госпожой Керсти Кальюлайд "тет-а-тет" и переговоры делегаций Украины и Эстонии под председательством Президентов.

Президент также проведет встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом и спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.

Программой визита запланирована встреча Президента Украины и госпожи Марины Порошенко с представителями украинской общины, проживающими в Эстонии.

Инф. официального сайта Президента Украины.