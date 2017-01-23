Перебийнис назначен послом Украины в Чехии

23.01.2017, 14:30

Президент Петр Порошенко освободил Евгения Перебийноса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии.

Соответствующие указы от 23 января обнародованы на сайте Президента Украины.

Перебийнис работал в МИД Украины с 1992 года. С июня 2013 возглавлял департамент информационной политики МИД Украины. С мая 2015 года он был назначен послом Украины в Латвии.

В то же время, другими указами Порошенко освободил от должностей посла Украины в Хорватия и посла Украины в Боснии и Герцеговине Александра Левченко.

Также с должности посла Украины в Республике Корея уволен Василий Мармазов. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".