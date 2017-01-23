Украина и Эстония - надежные партнеры - встреча Порошенко и Кальюлайд

23.01.2017, 16:26

Президент Петр Порошенко в ходе официального визита в Эстонскую Республику, провел встречу с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Под председательством президентов также состоялись двусторонние переговоры по широкому кругу вопросов украинско-эстонских отношений.

Президент Украины поблагодарил Президента Эстонии за твердую и принципиальную позицию поддержки Украины ее страной и за личную позицию госпожи Президента по поддержке украинской независимости и украинской европейской и евроатлантической перспективы, во время совместного заявления для представителей СМИ.

Глава украинского государства подчеркнул важность визита в первые месяцы начала каденции Керсти Кальюлайд на посту Президента и отметил, что это символизирует то внимание, тот приоритет, который Эстония сегодня придает отношениям с Украиной.

"Мы очень ценим это внимание и разделяем этот подход", - сказал Петр Порошенко и подчеркнул, что Эстония сегодня та страна, которая больше всего помогает нашей стране в расчете на душу населения.

Глава украинского государства высоко оценил последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил эстонскую сторону за поддержку нашей страны в противодействии продолжающейся российской агрессии.

"Твердая позиция Эстонии, вместе с Европейским Союзом, в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, вопроса о не признании незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, позиция решительного осуждения агрессии Российской Федерации против Украины, которая происходит на Востоке нашей страны - это те позиции, за которые мы очень благодарны, и которые укрепляют наш стратегический альянс", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент также подчеркнул вклад Эстонии в работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Он поблагодарил эстонскую сторону за проведение реабилитации 40 украинских военнослужащих в лучших медицинских учреждениях Эстонии. Это также форма поддержки, которую Украина очень ценит, отметил Президент.

Петр Порошенко особенно подчеркнул важность сотрудничества Украины и Эстонии в сфере безопасности, в том числе и в формате НАТО, и поблагодарил за участие Эстонии в трастовом фонде НАТО. Он также подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в вопросах кибербезопасности.

Отвечая на вопрос журналистов, как изменится политика санкций США в связи с избранием нового Президента, глава украинского государства отметил: "Наша позиция: первое, Украина ничего не боится. Второе, мы готовы защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства от вторжения агрессора, в том числе российского. Третье - солидарность международная, европейская и трансатлантическая базируется не на позициях зоны влияния, а на ценностях".

"И в этих условиях, когда Украина является объектом агрессии со стороны РФ, мы твердо убеждены в мировой, европейской и трансатлантической солидарности наших партнеров из Украины до освобождения украинской территории от российских оккупантов, полного вывода российских войск, вооружения и передачи под украинский контроль неконтролируемого участка украино- российской границы", - подчеркнул Петр Порошенко.

Отвечая на вопрос о заложниках, которые незаконно удерживаются российской стороной, Президент Украины подчеркнул, что "только солидарные и консолидированные действия всего мира" по освобождению украинских, эстонских и других заложников, которые сегодня незаконно содержатся в российских тюрьмах, способны изменить ситуацию и помочь им вернуться домой . "Мы готовы к решительным и скоординированным действиям как к в отношении украинских граждан, так и граждан Эстонии и других стран", - сказал Президент.

Петр Порошенко также напомнил, что несколько недель назад Украина освободила в одностороннем порядке 15 задержанных. "К сожалению, ответного шага мы так и не дождались", - отметил Президент.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что во время встречи обсуждалась ситуация на Востоке Украины и необходимость соблюдения Минских договоренностей, а также важность сохранения санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены полностью Минские соглашения и Россия не будет выполнять все свои международные обязательства. "Мы обсудили, что целостность Украины должна соблюдаться и политика непризнания аннексии Крыма с нашей стороны будет продолжаться", - сообщила Президент Эстонии.

"Украина останется приоритетным государством в дальнейшем. Мы настаиваем, что каждая страна и нация имеют право сами решать свой вектор движения. И не может быть, чтобы мир был поделен на сферы влияния", - отметила Президент Эстонии.

Керсти Кальюлайд поздравила украинскую делегацию, напомнив о праздновании 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Эстонией. "Есть хорошее сотрудничество во многих сферах. И у нас есть общее понимание относительно политики в этом регионе", - отметила она.

Инф. официального сайта Президента Украины.