Порошенко: Украина и Эстония будут активизировать экономическое сотрудничество

23.01.2017, 16:31

Президент Петр Порошенко в ходе официального визита в Эстонскую Республику, обсудил с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд вопросы активизации экономического сотрудничества двух государств.

"Мы обсудили вопросы развития экономического сотрудничества между двумя странами и вопросы улучшения инвестиционного климата в нашем государстве. Мы отметили необходимость ускорения проведения заседания Межправительственной украинского-эстонской комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества", - сообщил Петр Порошенко об итогах переговоров во время совместного с Президентом Эстонии заявления для представителей СМИ.

Глава украинского государства поблагодарил эстонских партнеров за помощь в налаживании электронного правительства в Украине. "Усилия Эстонии приветствуются в Администрации Президента, в правительстве. Благодаря поддержке и сотрудничеству значительно продвинулось электронное правительство в Украине", - сказал он.

Президент также подчеркнул важность мощной поддержки Эстонией позиции относительно предоставления безвизового режима для украинцев, как и позиции по ускорению ратификации Соглашения об ассоциации Украина - ЕС и предоставление Украине макрофинансовой помощи.

"Мы обсудили с госпожой Президентом и первые шаги, и повестку дня эстонского председательства в ЕС и готовы осуществить определенные шаги для того, чтобы сделать это как можно более эффективным", - отметил Петр Порошенко.

Глава государства пригласил президента Эстонии посетить с визитом Украину в ближайшее время.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что во время переговоров также обсуждались вопросы в рамках инициативы Восточного партнерства Европейского Союза, шла речь о целях Эстонии во время председательства в ЕС. "Украина была приоритетным государством сотрудничества для нас, и после Майдана наша поддержка увеличилась", - отметила Керсти Кальюлайд. Она также добавила, что на встрече обсуждались сферы и направления, где Украина нуждается в помощи.

Инф. официального сайта Президента Украины.